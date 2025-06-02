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Один из лучших снайперов МХЛ подписал контракт со «Спартаком»

Один из лучших снайперов МХЛ подписал контракт со «Спартаком»
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Новичком системы «Спартака» стал участник Матча звёзд КХЛ, один из лучших снайперов МХЛ, нападающий молодёжной сборной России Максим Филимонов. Как сообщает пресс-служба красно-белых, с игроком подписан контракт на три года, до конца сезона-2027/2028.

19-летний Филимонов стал вторым снайпером минувшего сезона МХЛ, набрав 44 (31+13) очка в 49 матчах за подмосковный «Атлант».

Вместе с Сергеем Лукьянцевым Максим проявил себя на прошлом Кубке вызова МХЛ, после чего принял участие в Матче звёзд КХЛ в Новосибирске. Ранее «Спартак» подписал контракт с Сергеем Лукьянцевым, ставшим обладателем Кубка Харламова в прошлом сезоне.

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