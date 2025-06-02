Один из лучших снайперов МХЛ подписал контракт со «Спартаком»

Новичком системы «Спартака» стал участник Матча звёзд КХЛ, один из лучших снайперов МХЛ, нападающий молодёжной сборной России Максим Филимонов. Как сообщает пресс-служба красно-белых, с игроком подписан контракт на три года, до конца сезона-2027/2028.
19-летний Филимонов стал вторым снайпером минувшего сезона МХЛ, набрав 44 (31+13) очка в 49 матчах за подмосковный «Атлант».
Вместе с Сергеем Лукьянцевым Максим проявил себя на прошлом Кубке вызова МХЛ, после чего принял участие в Матче звёзд КХЛ в Новосибирске. Ранее «Спартак» подписал контракт с Сергеем Лукьянцевым, ставшим обладателем Кубка Харламова в прошлом сезоне.