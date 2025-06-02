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«Салават Юлаев» и «Сочи» произвели обмен нападающими

«Салават Юлаев» и «Сочи» произвели обмен нападающими
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«Салават Юлаев» и «Сочи» произвели обмен нападающими. Уфимский клуб получил форварда Илью Федотова, взамен в «Сочи» переходит нападающий системы клуба Матвей Бабенко. Об этом сообщила пресс-служба «Салавата Юлаева».

Илья Федотов в минувшем сезоне провёл 28 матчей и набрал 10 очков — забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге 22-летний нападающий провёл 123 матча, в которых набрал 26 очков — забросил 15 шайб и отдал 11 результативных передач. Карьеру в КХЛ Федотов начинал в составе нижегородского «Торпедо», также выступал за «Нефтехимик», СКА и «Сочи».

Бабенко является воспитанником «Салавата Юлаева». На счету нападающего один гол в восьми матчах КХЛ, а также 82 (46+36) очка в 106 играх за «Толпар».

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