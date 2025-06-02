Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Александром Плесовских

«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Александром Плесовских
Комментарии

ХК «Спартак» заключил новый контракт с нападающим Александром Плесовских. Как сообщает пресс-служба красно-белых, соглашение подписано на три года, до конца сезона-2027/2028.

18-летний форвард, выбранный «Торонто» на драфте НХЛ 2024 года, успешно дебютировал за систему красно-белых в минувшем сезоне, став важной частью чемпионской команды молодёжки «Спартака» – Плесовских стал третьим бомбардиром МХК «Спартак» в чемпионате и плей-офф, набрав 52 (23+29) очка за 71 игру в МХЛ, а также провёл два матча за воскресенский «Химик» на взрослом уровне ВХЛ.

Ранее «Спартак» подписал контракты с Сергеем Лукьянцевым и Максимом Филимоновым.

Материалы по теме
Один из лучших снайперов МХЛ подписал контракт со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android