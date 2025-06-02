ХК «Спартак» заключил новый контракт с нападающим Александром Плесовских. Как сообщает пресс-служба красно-белых, соглашение подписано на три года, до конца сезона-2027/2028.

18-летний форвард, выбранный «Торонто» на драфте НХЛ 2024 года, успешно дебютировал за систему красно-белых в минувшем сезоне, став важной частью чемпионской команды молодёжки «Спартака» – Плесовских стал третьим бомбардиром МХК «Спартак» в чемпионате и плей-офф, набрав 52 (23+29) очка за 71 игру в МХЛ, а также провёл два матча за воскресенский «Химик» на взрослом уровне ВХЛ.

Ранее «Спартак» подписал контракты с Сергеем Лукьянцевым и Максимом Филимоновым.