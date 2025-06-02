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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина ответил на вопрос о фаворитах следующего сезона КХЛ

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина ответил на вопрос о фаворитах следующего сезона КХЛ
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Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов порассуждал на тему фаворитов следующего сезона Континентальной хоккейной лиги и отметил, что многое будет зависеть от составов команд.

– Есть ли теперь фавориты в КХЛ?
– В последние год-два им был «Локомотив», но, по слухам, команда после чемпионского сезона может преобразиться – во всех линиях. Интересная ситуация в ЦСКА, где тоже постоянное движение. А СКА отпустил в НХЛ Никишина, Демидова, Грицюка, Бардакова, большие потери. Перемены и в «Динамо». Та же картина – у лидеров Востока. Симпатичный «Салават» выдал отличный сезон – и, похоже, потеряет кого-то из лидеров. Постоянные слухи вокруг кадровых планов «Авангарда», есть отъезжающие и у «Трактора». Может, более-менее стабильна Казань.

И это мы говорим о ведущих клубах КХЛ, исторических лидерах. Что уж говорить о середняках и аутсайдерах, которые комплектуются по остаточному принципу! Да ещё на нынешнем рынке, где выбор – давайте говорить честно – не самый большой, — приводит слова Якубова Russia-Hockey.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

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