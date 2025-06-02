Волков — о Дер-Аргучинцеве: очень необычный форвард, не вписывающийся ни в какие стандарты

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал продление контракта с нападающим Семёном Дер-Аргучинцевым.

«Семён Дер-Аргучинцев — важная составляющая «Трактора», завоевавшего в последние два сезона бронзу и серебро. Это очень необычный нападающий, не вписывающийся ни в какие стандарты и придающий команде определённую изюминку. Семён находится в отличном возрасте, когда нужно становиться ещё сильнее и достигать новых профессиональных вершин. Рады, что будущий сезон он проведёт в Челябинске», — цитирует Волкова пресс-служба клуба.

Всего в КХЛ на счету Дер-Аргучинцева 165 матчей и 92 набранных очка — 40 голов и 52 результативные передачи. Форвард выступает за «Трактор» с 2023 года.