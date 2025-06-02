«Роман Борисович на этом не остановится». Бывший форвард СКА — об отставке Ротенберга

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал отставку Романа Ротенберга с поста главного тренера петербургского клуба. Как сообщал «Чемпионат», такое решение было принято новым советом директоров СКА.

«Поменялся совет директоров. Они приняли решение, как-то быстро всё это сделали. Всё меняется, бывают разные перемены. Думаю, Роман Борисович на этом не остановится. Какой-то клуб возглавит и будет двигаться дальше», – цитирует Рыбина «Советский Спорт».

Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и в 2023 годах.