«Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Ильёй Федотовым

«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с нападающим Ильёй Федотовым, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Ранее форвард был обменян из «Сочи».

Федотов в минувшем сезоне провёл 28 матчей и набрал 10 очков — забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге 22-летний нападающий провёл 123 матча, в которых набрал 26 очков — забросил 15 шайб и отдал 11 результативных передач. Карьеру в КХЛ Федотов начинал в составе нижегородского «Торпедо», также выступал за «Нефтехимик», СКА и «Сочи».

В прошедшем сезоне «Салават Юлаев» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» в пяти матчах.