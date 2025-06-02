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Александр Кожевников: пусть Роман Ротенберг создаст свой клуб в КХЛ

Александр Кожевников: пусть Роман Ротенберг создаст свой клуб в КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об отставке главного тренера СКА Романа Ротенберга. Как сообщал «Чемпионат», такое решение было принято новым советом директоров СКА.

«Я бы его оставил и дал поработать. Потому что систему-то он создал. Он меняется в хорошую сторону. Но он уже столько негатива со стороны набрал, что ему будут желать только плохого, к сожалению. Но для меня он самый яркий и интересный тренер КХЛ. Он всегда стремился в Санкт-Петербург. Это же его родной город. Хочется пожелать ему удачи.

Интересно посмотреть на него в не очень популярном клубе. Например, в «Сочи». У него есть желание, полно энергии, хочет добиться многого в хоккее. Ну пускай ему дадут какой-то небольшой клуб или он свой создаст. Тогда он ещё поднимет свой авторитет. В Западной конференции не хватает ещё одной команды», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и в 2023 годах.

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