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ЦСКА объявил об уходе из команды нескольких игроков

Пресс-служба ЦСКА объявила, что армейский клуб по истечении срока действия контрактов покинули: вратарь Павел Хомченко, защитники Фредрик Классон и Кристиан Ярош, нападающие Станислав Галиев и Рурк Шартье. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

32-летний Классон провёл за ЦСКА 226 матчей, набрал 46 (8+38) очков и выиграл Кубок Гагарина в 2023 году.

29-летний Ярош также выиграл Кубок Гагарина — 2023 в составе ЦСКА. За два сезона в армейском клубе он сыграл 73 матча и набрал 15 (2+13) очков.

Хомченко одержал шесть побед в 18 матчах, дважды отыграв «на ноль». Галиев набрал 6 (4+2) очков в 23 матчах, Шартье — 1 (1+0) очко в 29 матчах.

Ранее «Чемпионат» также сообщал, что решение по возможному будущему форварда Максима Мамина в армейском коллективе примет новый тренерский штаб команды.