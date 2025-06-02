ЦСКА совершил обмен защитниками с «Сочи»

ЦСКА обменял защитника Антона Малышева в ХК «Сочи» на защитника Александра Губанова, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Малышев пополнил армейский клуб в результате обмена с московским «Динамо» в конце ноября 2024 года. Ранее он и провёл за «Динамо» 97 матчей, отдав восемь результативных передач при коэффициенте полезности «+8». Всего в КХЛ 25-летний защитник принял участие в 154 матчах, записав на свой счёт 12 результативных передач. В прошлом сезоне Малышев выступал в ВХЛ за «Звезду», где провёл 34 матча с учётом плей-офф и набрал 16 (5+11) очков при коэффициенте полезности «-1».

19-летний Губанов провёл в КХЛ лишь один матч без набранных очков.