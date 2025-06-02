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«Авангард» заключил новые контракты с защитником Шарипзяновым и вратарём Серебряковым

«Авангард» заключил новые контракты с защитником Шарипзяновым и вратарём Серебряковым
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«Авангард» расторг и заключил новый контракт с защитником Дамиром Шарипзяновым. Как сообщает пресс-служба КХЛ, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2029/2030. На аналогичный срок контракт с «Авангардом» заключил вратарь Никита Серебряков.

В минувшем сезоне капитан омичей провёл 81 матч и набрал 53 (15+38) очка при показателе полезности «+25». Всего на счету Шарипзянова 545 матчей в лиге и 234 (61+173) очка при показателе полезности «+77».

Серебряков перешёл в клуб из Омска по ходу сезона-2024/2025, всего он принял участие в 293 матчах в КХЛ, одержал 120 побед. Голкипер попал в тройку претендентов на приз лучшему вратарю прошедшего сезона КХЛ.

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