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Стало известно, сколько американец Рид Буше заработает в «Автомобилисте»

Стало известно, сколько американец Рид Буше заработает в «Автомобилисте»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Рид Буше подпишет однолетний контракт с «Автомобилистом», по которому американский форвард заработает 90 млн рублей. Также к сумме контракта прибавятся различные бонусы за выполнение индивидуальных показателей.

В прошлом сезоне Буше выступал за «Авангард». В 52 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 49 очков — забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф американский нападающий набрал 8 (5+3) очков в 13 матчах.

31-летний Буше за всё время выступления в КХЛ провёл 337 матчей, в которых набрал 308 очков — забросил 170 шайб и отдал 138 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл 60 встреч и набрал 51 (31+20) очко.

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