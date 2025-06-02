Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов: Роман Ротенберг — яркая личность нашего хоккея, он живёт его интересами

Фетисов: Роман Ротенберг — яркая личность нашего хоккея, он живёт его интересами
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об отставке главного тренера СКА Романа Ротенберга. Как сообщал «Чемпионат», такое решение было принято новым советом директоров СКА.

«Роман Борисович — яркая личность нашего хоккея, жил интересами хоккея. Но тренерская доля такова, что рано или поздно теряешь свою работу в конкретном клубе. Думаю, карьера тренерская у него продолжится, вопрос только где. Не могу говорить о конкретных деталях, но то, что он жил хоккеем и живёт хоккеем, — это однозначно. Но какой бы результат у тебя ни был, рано или поздно заменят», — цитирует Фетисова Legalbet.

Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и в 2023 годах.

Материалы по теме
Эксклюзив
Роман Ротенберг по решению нового совета директоров покинет должность главного тренера СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android