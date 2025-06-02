Фетисов: Роман Ротенберг — яркая личность нашего хоккея, он живёт его интересами

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об отставке главного тренера СКА Романа Ротенберга. Как сообщал «Чемпионат», такое решение было принято новым советом директоров СКА.

«Роман Борисович — яркая личность нашего хоккея, жил интересами хоккея. Но тренерская доля такова, что рано или поздно теряешь свою работу в конкретном клубе. Думаю, карьера тренерская у него продолжится, вопрос только где. Не могу говорить о конкретных деталях, но то, что он жил хоккеем и живёт хоккеем, — это однозначно. Но какой бы результат у тебя ни был, рано или поздно заменят», — цитирует Фетисова Legalbet.

Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и в 2023 годах.