Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» заключила однолетний контракт с канадским защитником Томасом Грегуаром

«Северсталь» заключила однолетний контракт с канадским защитником Томасом Грегуаром
Комментарии

«Северсталь» заключила однолетний контракт с канадским защитником Томасом Грегуаром, сообщает пресс-служба КХЛ.

26-летний защитник в прошлом сезоне выступал в чемпионате Швейцарии за «Клотен». В 51 матче регулярного чемпионата Грегуар набрал 25 очков — забросил восемь шайб и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «+4». В плей-офф на счету канадца гол и результативная передача в девяти матчах с показателем полезности «+3».

Грегуар имеет опыт выступления в Американской хоккейной лиге, где он провёл 72 матча и набрал 33 очка — забросил семь шайб и отдал 26 результативных передач с показателем полезности «+9».

Материалы по теме
Официально
«Северсталь» продлила контракты с двумя защитниками
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android