«Северсталь» заключила однолетний контракт с канадским защитником Томасом Грегуаром, сообщает пресс-служба КХЛ.

26-летний защитник в прошлом сезоне выступал в чемпионате Швейцарии за «Клотен». В 51 матче регулярного чемпионата Грегуар набрал 25 очков — забросил восемь шайб и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «+4». В плей-офф на счету канадца гол и результативная передача в девяти матчах с показателем полезности «+3».

Грегуар имеет опыт выступления в Американской хоккейной лиге, где он провёл 72 матча и набрал 33 очка — забросил семь шайб и отдал 26 результативных передач с показателем полезности «+9».