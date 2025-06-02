«Северсталь» выменяла нападающего «Югры» Данила Веряева на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

26-летний нападающий в сезоне-2023/2024 провёл 53 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал девять очков — забросил две шайбы и отдал семь результативных передач. В плей-офф форвард участия не принимал.

В прошлом сезоне за «Югру» Веряев набрал 23 (7+16) очка в 59 матчах с учётом плей-офф.

Всего в КХЛ на счету Веряева 373 матча, которые нападающий провёл за нижегородское «Торпедо». За это время форвард набрал 60 очков — забил 21 гол и отдал 39 результативных передач с показателем полезности «-10».