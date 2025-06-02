Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» выменяла нападающего «Югры» Данила Веряева на денежную компенсацию

«Северсталь» выменяла нападающего «Югры» Данила Веряева на денежную компенсацию
Комментарии

«Северсталь» выменяла нападающего «Югры» Данила Веряева на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

26-летний нападающий в сезоне-2023/2024 провёл 53 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал девять очков — забросил две шайбы и отдал семь результативных передач. В плей-офф форвард участия не принимал.

В прошлом сезоне за «Югру» Веряев набрал 23 (7+16) очка в 59 матчах с учётом плей-офф.

Всего в КХЛ на счету Веряева 373 матча, которые нападающий провёл за нижегородское «Торпедо». За это время форвард набрал 60 очков — забил 21 гол и отдал 39 результативных передач с показателем полезности «-10».

Материалы по теме
Официально
«Северсталь» заключила однолетний контракт с канадским защитником Томасом Грегуаром
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android