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ХК «Сочи» объявит имя нового главного тренера команды 3 июня

ХК «Сочи» объявит имя нового главного тренера команды 3 июня
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Хоккейный клуб «Сочи» завтра, 3 июня, объявит имя нового главного тренера команды. По окончании сезона клуб покинул Сергей Зубов.

«Друзья, важная новость. Завтра обьявим о назначении нового главного тренера команды», — говорится в сообщении официального телеграм-канала клуба.

Примечательно, что сегодня пост главного тренера СКА покинул Роман Ротенберг. «Сочи» всегда тесно сотрудничает с петербургским клубом, с которым они регулярно обмениваются игроками.

Напомним, сочинский клуб занял последнее место в конференции «Запад», потеряв шансы на выход в плей-офф за месяц до конца регулярного чемпионата. По набранным очкам клуб показал результат хуже, чем в сезоне-2023/2024.

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