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Генменеджер «Сибири» рассказал о переговорах с Тревором Мёрфи по поводу нового контракта

Генменеджер «Сибири» рассказал о переговорах с Тревором Мёрфи по поводу нового контракта
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал о переговорах с защитником Тревором Мёрфи по поводу нового контракта.

— Как проходят переговоры с Мёрфи, на какой стадии? Ходили ведь слухи, что он покинет команду?
— Слухи ходили достаточно давно, но с его агентом мы каждый день на связи. Окончательно ответа мы так и не получили. Наше предложение для него действует ещё какое-то время. Надеюсь, наступит скоро какая-то ясность. Тревора мы ждём в нашей команде, будем рады, если он продолжит выступление за «Сибирь», — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

29-летний канадский защитник выступает в КХЛ с 2019 года с момента дебюта в лиге за «Куньлунь». Всего в Континентальной хоккейной лиге Мёрфи провёл 301 матч, в которых набрал 197 очков — забил 52 гола и отдал 145 результативных передач.

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