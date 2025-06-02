Воскресенский «Химик» подписал новый контракт с главным тренером Егором Башкатовым. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано сроком на два сезона.

54-летний специалист возглавил фарм-клуб «Спартака» перед минувшим сезоном, в котором воскресенский «Химик» выиграл серебряные медали, выйдя в финал Кубка Чемпиона России. Команда из Воскресенска радовала болельщиков ярким и атакующим стилем игры, где «Химик» вместе с молодыми игроками из системы «Спартака» стал самой результативной командой ВХЛ, забросив больше 300 шайб за сезон.

Регулярный чемпионат сезона-2024/2025 «Химик» завершил на пятом месте.