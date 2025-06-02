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В «Сибири» рассказали о подписании двухлетнего контракта с Никитой Сошниковым

В «Сибири» рассказали о подписании двухлетнего контракта с Никитой Сошниковым
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Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал о подписании двухлетнего контракта с нападающим Никитой Сошниковым.

— Никита своей игрой давно доказал, что он игрок хорошего класса. Мы рассматриваем его как игрока первых двух звеньев, в том числе при игре в большинстве. А так все его знают. Он быстрый и напористый нападающий, с хорошим голевым чутьём, может индивидуально решить любой эпизод, сыграть в пас, он хороший командный игрок, мы на него рассчитываем в ближайшие два года. Надеюсь, что в скором времени получим этому подтверждение.

— Можно ли сказать, что «Сибирь» привлёк тот факт, что Сошников раскрылся не только как бомбардир, но и как полновесный лидер команды, который был капитаном?
— Он оказался в таких условиях, где надо было брать игру на себя, рядом с ним уже не было столько мастеровитых игроков, как раньше. Если честно, мы его хотели в том году подписать, но мы были в той ситуации, когда возможности уже не было. Этот год он провёл более чем достойно, мы решили, что этот человек нам поможет, — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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