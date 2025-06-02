«Амур» заключил новый контракт с нападающим Евгением Грачёвым

«Амур» заключил новый однолетний контракт с нападающим Евгением Грачёвым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. На протяжении двух последних сезонов форвард являлся капитаном команды.

Будущий сезон станет для Евгения четвёртым в составе «Амура». В общей сложности он провёл за хабаровский клуб 182 игры, набрал в них 49 (22+27) очков. На протяжении этого времени Грачёв был одним из лучших в команде по эффективности игры на вбрасываниях, по количеству проведённых силовых приёмов и заблокированных бросков.

В минувшем сезоне Грачёв записал в свой актив 17 (7+10) очков в 66 встречах и вошёл в тройку лучших нападающих команды по числу заблокированных бросков соперника.