Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» заключил новый контракт с нападающим Евгением Грачёвым

«Амур» заключил новый контракт с нападающим Евгением Грачёвым
Комментарии

«Амур» заключил новый однолетний контракт с нападающим Евгением Грачёвым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. На протяжении двух последних сезонов форвард являлся капитаном команды.

Будущий сезон станет для Евгения четвёртым в составе «Амура». В общей сложности он провёл за хабаровский клуб 182 игры, набрал в них 49 (22+27) очков. На протяжении этого времени Грачёв был одним из лучших в команде по эффективности игры на вбрасываниях, по количеству проведённых силовых приёмов и заблокированных бросков.

В минувшем сезоне Грачёв записал в свой актив 17 (7+10) очков в 66 встречах и вошёл в тройку лучших нападающих команды по числу заблокированных бросков соперника.

Материалы по теме
«Будем делать ставку на наших». «Амур» хочет играть своими, но в 2025-м это утопия
«Будем делать ставку на наших». «Амур» хочет играть своими, но в 2025-м это утопия
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android