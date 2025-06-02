Генменеджер «Сибири» Меркулов: костяк команды будет российским

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что в новом сезоне костяк команды будет российским. В прошлом сезоне лидерами новосибирского клуба в основном были североамериканские легионеры.

— Подписание Сошникова говорит о том, что костяк «Сибири» будет российским?

— Я думаю, что можно так сказать, — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Новосибирская «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи встречах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4. Регулярный чемпионат «Сибирь» завершила на седьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.