ХК «Сочи» заключил контракты с нападающим Кудрявцевым и вратарём Хомченко

ХК «Сочи» заключил двухлетний контракт с нападающим Павлом Кудрявцевым, сообщает пресс-служба клуба. Также клуб заключил однолетний контракт с вратарём Павлом Хомченко, ранее покинувшим ЦСКА.

Кудрявцев родился в Ярославле в 1997 году, воспитанник школы «Локомотива», после окончания которой подписал первый профессиональный контракт с «Локо» и дважды побеждал в Кубке Харламова. В КХЛ нападающий выступал за два клуба – «Локомотив» и московское «Динамо», проведя в общей сложности в лиге 366 матчей, в которых набрал 115 (57+58) очков. В минувшем сезоне на счету Кудрявцева в составе московского «Динамо» 74 игры, в которых нападающий набрал 29 очков — забросил 14 шайб и отдал 15 результативных передач.

В прошлом сезоне Хомченко одержал шесть побед в 18 матчах за ЦСКА, дважды отыграв «на ноль». Всего в КХЛ на счету 30-летнего голкипера 113 матчей, 40 побед с процентом отражённых бросков 91,9%.