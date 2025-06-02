Владислав Гавриков сыграл в настольный теннис с вратарём «Локомотива» Алексеем Мельничуком

Появилось видео, на котором защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков играет в настольный теннис с вратарём ярославского «Локомотива» Алексеем Мельничуком.

Гавриков в данный момент находится в отпуске в Санкт-Петербурге.

29-летний Гавриков в сезоне-2024/2025 провёл все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 27 результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли и два ассиста.

26-летний Мельничук — воспитанник санкт-петербургского хоккея. В прошедшем сезоне КХЛ-2024/2025 стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». На его счету 26 игр в регулярном чемпионате с 91,82% отражённых бросков.