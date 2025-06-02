Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владислав Гавриков сыграл в настольный теннис с вратарём «Локомотива» Алексеем Мельничуком

Владислав Гавриков сыграл в настольный теннис с вратарём «Локомотива» Алексеем Мельничуком
Комментарии

Появилось видео, на котором защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков играет в настольный теннис с вратарём ярославского «Локомотива» Алексеем Мельничуком.

Гавриков в данный момент находится в отпуске в Санкт-Петербурге.

29-летний Гавриков в сезоне-2024/2025 провёл все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 27 результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли и два ассиста.

26-летний Мельничук — воспитанник санкт-петербургского хоккея. В прошедшем сезоне КХЛ-2024/2025 стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». На его счету 26 игр в регулярном чемпионате с 91,82% отражённых бросков.

Материалы по теме
«Голкипер №1 для любой команды». Тренер вратарей «Локомотива» — о Мельничуке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android