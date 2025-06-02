ИИХФ сформировала группы для Олимпийских игр — 2026. Среди участников нет России

Международная федерация хоккея сформировала группы участников на Олимпийских играх — 2026. Среди участников не оказалось сборной России.

«После запроса Международного олимпийского комитета (МОК) о формировании групп в соответствии с его рекомендацией от марта 2023 года ИИХФ завершила формирование групп для мужских и женских хоккейных турниров на предстоящих зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане.

Эти группы основаны на указании, данном Международным олимпийским комитетом (МОК) ИИХФ и СМИ 28 мая 2025 года», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе ИИХФ.

Ранее сообщалось, что вопрос участия сборной России в олимпийском хоккейном турнире на Играх 2026 года будет рассмотрен после рекомендации Международного олимпийского комитета. В мае МОК запросил у ИИХФ расписание и состав групп без участия российской команды.

Напомним, в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.