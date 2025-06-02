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Олимпийский чемпион Мэтт Дюшейн заявил, что хотел бы продолжить карьеру в «Даллас Старз»

Олимпийский чемпион Мэтт Дюшейн заявил, что хотел бы продолжить карьеру в «Даллас Старз»
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Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира канадский нападающий «Даллас Старз» Мэтт Дюшейн сообщил, что хочет продолжить карьеру в команде из Техаса. Он может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

«Я бы с удовольствием остался здесь и сделал так, чтобы это сработало. Возможно, в этом году я смотрю на вещи немного иначе, чем в прошлом. Я верю в эту команду и хочу быть здесь. Мы очень близки», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

34-летний Дюшейн перешёл в «Старз» из «Нэшвилл Предаторз» перед сезоном-2023/2024. В прошедшем регулярном чепионате НХЛ форвард набрал 82 (30+52) очка в 82 матчах, а также забил один год и сделал шесть результативных передач в 18 встречах плей-офф Кубка Стэнли.

Дюшейн вместе с «Далласом» два года подряд доходил до финала западной конференции, где его команда уступала «Эдмонтон Ойлерз».

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