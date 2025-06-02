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Стали известны участники групп на мужском турнире Олимпийских игр — 2026

Стали известны участники групп на мужском турнире Олимпийских игр — 2026
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Как сообщили в пресс-службе ИИХФ корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому, состав групп на мужском хоккейном турнире Олимпийских игр — 2026 будет выглядеть следующим образом:

Группа A: Канада, Швейцария, Чехия, Франция;
Группа B: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия;
Группа C: США, Германия, Латвия, Дания.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина д’Ампеццо. Действующим чемпионом Олимпийских игр является сборная Финляндии. В финальном матче Игр-2022 в Пекине (Китай) финская команда обыграла россиян со счётом 2:1.

Напомним, в конце февраля 2022 года ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

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