Стали известны участники групп на женском турнире Олимпийских игр — 2026

Как сообщили в пресс-службе ИИХФ корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому, состав групп на женском хоккейном турнире Олимпийских игр в Милане будет выглядеть следующим образом:

Группа A: Канада, США, Финляндия, Чехия, Швейцария;

Группа B: Япония, Швеция, Германия, Италия, Франция.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина д’Ампеццо. Действующими чемпионками Олимпийских игр являются хоккеистки сборной канады. В финальном матче Игр-2022 в Пекине (Китай) они обыграла сборную США со счётом 3:2.

Напомним, в конце февраля 2022 года ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.