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Голкипер Дмитрий Шикин вернулся в «Сочи»

Голкипер Дмитрий Шикин вернулся в «Сочи»
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Вратарь Дмитрий Шикин подписал однолетний контракт с хоккейным клубом «Сочи». Об этом сообщает агентство Winners hockey Agency.

Для 33-летнего голкипера это возвращение в команду, за которую он выступал с 2014 по 2020 год, проведя более 120 матчей.

Последние три сезона Шикин провёл в балашихинском «Витязе». В регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025 он сыграл 19 встреч с 90,28% отражённых бросков.

Ранее стало известно, что ряды сочинского клуба пополнили ещё один голкипер Павел Хомченко, выступавший в прошлом сезоне за ЦСКА, а также экс-форвард московского «Динамо» Павел Кудрявцев. Завтра, 3 июня, клуб объявит имя нового главного тренера команды.

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