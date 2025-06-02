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СКА объявил о расторжении контракта с Романом Ротенбергом, новым тренером станет Ларионов

СКА объявил о расторжении контракта с Романом Ротенбергом, новым тренером станет Ларионов
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Сегодня, 2 июня, состоялось заседание Совета директоров ХК СКА, на котором было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Романом Ротенбергом. Новым наставником команды назначен Игорь Ларионов. Он приступит к работе с командой в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба СКА, Ротенберг освобождён от должности в связи с недостижением командой спортивных результатов. При этом Совет директоров отметил большой вклад, который он внёс за годы работы в системе ХК СКА в развитие команды и детско-юношеского хоккея.

Игорь Ларионов в прошедшем сезоне работал главным тренером в «Торпедо». Нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».

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