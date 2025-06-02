Марк Барберио и ещё три хоккеиста покинули «Северсталь»
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Пресс-служба череповецкой «Северстали» сообщила, что команду покидают пять хоккеистов. Нападающий Даниил Давыдов по истечении срока действия аренды возвращается в московское «Динамо», у голкипера Григория Волкова и защитников Марка Барберио и Андрея Чуркина закончились сроки действия контрактов.
Ранее сообщалось о переходе нападающего Алексея Кручинина в нижегородское «Торпедо».
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