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Роман Ротенберг опубликовал пост после увольнения из СКА

Роман Ротенберг опубликовал пост после увольнения из СКА
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Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг размести пост, в котором подвёл итоги своей работы в санкт-петербургском клубе.

«Быть главным тренером СКА – огромная ответственность, и я был счастлив стать частью клуба в 2011 году и с 2022 года работать главным тренером. Я пришел в КХЛ в 26 лет, в 30 начал работать в СКА, и в 2015-м, когда мне было 34, мы впервые выиграли Кубок Гагарина, что было мечтой для всего города на протяжении очень долгого времени.
Огромная благодарность ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру. Ваша вера в нас помогла построить лучшую инфраструктуру в мире: от «Хоккейного города» до «СКА Арены». Без вашей поддержки не было бы ни выдающихся клубных успехов, ни той вертикали «Академия – МХЛ – КХЛ», что подарила стране талантов мирового масштаба и помогла сборной России выигрывать Олимпиаду, чемпионаты мира и Кубки Первого канала.
Игрокам, тренерам, персоналу клуба – спасибо за профессионализм и самоотдачу. Работать с вами было очень интересно. Вы живете хоккеем 24/7, и это чувствуется в каждой тренировке, каждом матче. Особенно горжусь нашими двумя Кубками Гагарина, титулами в КХЛ и МХЛ, золотом чемпионата России. Вместе мы писали историю клуба.
Болельщикам Петербурга – низкий поклон. Ваши аншлаги на «СКА Арене» и в Ледовом, шум трибун в решающие моменты и чемпионские парады на Дворцовой – доказательство: у нас лучшие фанаты в мире. Помню, как в 2015-м мы во многом за счет вашей энергии мы перевернули полуфинальную серию против ЦСКА, отыгрались с 0-3 и выиграли первый Кубок Гагарина в истории клуба. Те эмоции – на всю жизнь.
Хоккей – моя детская любовь, и в СКА мы не просто боролись за трофеи и выигрывали кубки, а стремились двигать весь хоккей вперед: растить молодых игроков, привлекать зрителей на трибуны, ставить агрессивный и атакующий хоккей, на который приятно смотреть. Уверен, плоды нашей многолетней работы будут продолжать приносить пользу российскому хоккею и искренне надеюсь, что и в дальнейшем СКА останется в числе лидеров, как было все последние годы», — написал Ротенберг на своей странице в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что на заседании Совета директоров ХК СКА было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Романом Ротенбергом. Новым наставником клуба назначен Игорь Ларионов.

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