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Александр Барков третий раз получил приз «Фрэнк Дж. Селке Трофи», столько же у Дацюка

Александр Барков третий раз получил приз «Фрэнк Дж. Селке Трофи», столько же у Дацюка
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Финский нападающий и капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков стал обладателем приза «Фрэнк Дж. Селке Трофи» — награды, ежегодно вручаемой форварду, который лучше всех выглядел в оборонительных аспектах игры. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Победителя определяют путём голосования Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов в конце регулярного сезона. Барков набрал 1363 очка, опередив одноклубника Сэма Райнхарта (837) и Энтони Чирелли из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (828).

Финский форвард получил эту награду третий раз в своей карьере. Он стал шестым игроком в истории НХЛ, взявшим награду не менее трёх раз. В их число входит и россиянин Павел Дацюк, который становился обладателем «Фрэнк Дж. Селке Трофи» трижды.

29-летний Барков — победитель Кубка Стэнли — 2024, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в составе национальной команды, обладатель «Леди Бинг Трофи» (2019), трёхкратный обладатель «Фрэнк Дж. Селке Трофи» (2021, 2024, 2025). В этом году он также стал лауреатом приза «Кинг Клэнси Трофи».

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