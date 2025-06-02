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«Меня называли щеглом». Форвард «Локомотива» Сурин — об оскорблениях в серии с «Трактором»

«Меня называли щеглом». Форвард «Локомотива» Сурин — об оскорблениях в серии с «Трактором»
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Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал, какими словами его оскорбляли игроки «Трактора» в финальной серии Кубка Гагарина – 2025.

«За сезон много чего произошло. Помню, что Макс Комтуа хотел со мной подраться. Я не воспринял это всерьёз. Ему и так дали две минуты. Когда играли с «Трактором», оскорблений хватало. Меня называли щеглом, щенком. А мне, наоборот, нравилось, что мой возраст их толкал на провокации. Но у них это не сработало. Кто именно щенком назвал? Не помню, мы с Коромысловым что-то зацепились, и кто-то второй подъехал и начал мне на ухо говорить. Мне это нравилось», — приводит слова хоккеиста Legalbet.

18-летний Сурин — воспитанник академии «Локомотива». На счету форварда пять заброшенных шайб и две голевые передачи в завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» впервые в истории стал победителем. В финальной серии ярославцы обыграли «Трактор» с общим счётом 4-1.

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