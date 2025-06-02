Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Борис Михайлов назвал неожиданным увольнение Романа Ротенберга из СКА

Борис Михайлов назвал неожиданным увольнение Романа Ротенберга из СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал увольнение Романа Ротенберга из СКА.

«Для меня неожиданно, что Романа Ротенберга уволили из СКА. Что значит «дать шанс»? У каждого тренера стоит задача. Если тренер её выполняет, то да. Я не могу комментировать решение руководства «Газпрома». Я знаю, что Роман Борисович до мозга костей в хоккее.

Что касается назначения Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА, ему могу только пожелать успехов в работе», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что на заседании Совета директоров ХК СКА было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Романом Ротенбергом. Новым наставником клуба назначен Игорь Ларионов.

Материалы по теме
СКА уволил Романа Ротенберга! А ведь казалось, что это невозможно
СКА уволил Романа Ротенберга! А ведь казалось, что это невозможно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android