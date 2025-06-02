Борис Михайлов назвал неожиданным увольнение Романа Ротенберга из СКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал увольнение Романа Ротенберга из СКА.

«Для меня неожиданно, что Романа Ротенберга уволили из СКА. Что значит «дать шанс»? У каждого тренера стоит задача. Если тренер её выполняет, то да. Я не могу комментировать решение руководства «Газпрома». Я знаю, что Роман Борисович до мозга костей в хоккее.

Что касается назначения Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА, ему могу только пожелать успехов в работе», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что на заседании Совета директоров ХК СКА было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Романом Ротенбергом. Новым наставником клуба назначен Игорь Ларионов.