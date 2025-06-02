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Янни Гурд подписал новый долгосрочный контракт с «Тампа-Бэй»

Янни Гурд подписал новый долгосрочный контракт с «Тампа-Бэй»
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Канадский нападающий Янни Гурд заключил новый контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на шесть лет общей стоимостью $ 30,996 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Нам очень приятно, что Янни будет находиться в «Лайтнинг» в ближайшем обозримом будущем. Янни олицетворяет команду своими скоростью и беспощадностью на льду, а также сильным характером. Он служит доказательством того, куда усердная работа и преданность делу могут привести», — приводит слова генерального менеджера «Тампа-Бэй» Жюльена БрисБуа пресс-служба клуба.

33-летний Гурд не был задрафтован в НХЛ. В 2014 году «молнии» подписали с ним контракт. В 2018 году он провёл первый полноценный сезон в НХЛ, установив рекорд «Тампы» среди новичков — 64 (25+39) очка в 82 матчах. Всего за карьеру на его счету 116 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 85 (35+50) очков, а также 7 (2+5) очков в 17 встречах Кубка Стэнли.

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