The Hockey Writers назвал Ничушкина одним из лучших силовых форвардов при одном условии

Хоккейный обозреватель Райан Уомельдорф подвёл итоги сезона-2024/2025 для «Колорадо Эвеланш», отметив российского форварда Валерия Ничушкина.

«Колорадо Эвеланш», возможно, пережил свой самый сложный сезон с тех пор, как Кейл Макар приехал в Денвер. В какой-то момент в этом сезоне казалось, что в составе не хватает половины игроков, из-за чего «Эвеланш» было трудно поддерживать стабильность в верхней части состава. Одним из факторов, повлиявших на эту нестабильность, был Валерий Ничушкин. Хотя он остаётся одним из самых универсальных и лучших нападающих «Эвеланш», в Денвере ему было не совсем комфортно. Начало сезона для Ничушкина было не самым удачным. С учётом того, что он был дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение правил, связанных с употреблением запрещённых веществ, он не смог присоединиться к команде в начале регулярного сезона. В результате он не выходил на лёд до 15 ноября. На этом трудности, с которыми столкнулся Ничушкин, не закончились. 31 декабря в матче с «Виннипег Джетс» он получил травму нижней части тела и в итоге вернулся в состав 26 февраля. Ему удалось сыграть всего 43 встречи регулярного сезона, что стало самым низким показателем в его карьере. У него всегда были проблемы со здоровьем, но в этом сезоне всё шло одно за другим.

Ничушкин был очень хорош, когда выходил на лёд. Его показатель в 0,48 гола за игру был вторым лучшим в его карьере, хотя трудно объективно оценить его результативность, если учитывать, как часто он выбывал из состава. Трудно сохранять стабильность, когда ты постоянно выбываешь из игры.

Можно предположить, что на данном этапе карьеры Валерий продолжит пропускать много матчей. В предстоящем межсезонье у «Эвеланш» будут тихий драфт и проблемы с потолком зарплат, так что клубу придётся делать ставку на действующий костяк, включая Вэла.

Когда Ничушкин здоров, он является один из лучших силовых форвардов лиги: ответственно играет в обеих зонах, способен выступать в любом из двух первых звеньев и стабильно приближается к отметке в 25–30 голов за регулярку. Было бы здорово, если бы он провёл хотя бы 60 игр. Но, возможно, это уже из области фантастики», — написал Уомельдорф в статье для The Hockey Writers.

В прошедшем сезоне 30-летний Ничушкин провёл 50 матчей с учётом плей-офф, в которых набрал 38 (24+14) очков. «Колорадо» завершил выступления в первом раунде Кубка Стэнли. уступив в серии «Даллас Старз» со счётом 3-4.