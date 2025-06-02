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В. Крикунов: без Ротенберга СКА не выиграл бы Кубки и не собирал бы стадионы

В. Крикунов: без Ротенберга СКА не выиграл бы Кубки и не собирал бы стадионы
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Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов прокомментировал решение совета директоров СКА расторгнуть контракт с главным тренером Романом Ротенбергом.

«Мне жалко, что такой специалист покинул СКА. Роман Ротенберг — это не просто тренер, а менеджер с невероятной энергией, способный менять мир вокруг себя. Думаю, он найдёт себе применение в хоккее. Без него СКА никогда бы не стал таким клубом, не выиграл бы Кубки Гагарина, не собирал бы 23-тысячные арены. Посмотрим, чего добьётся новое руководство. Жаль, что один неудачный сезон всё перечеркнул. Но хозяин — барин, в данном случае это «Газпром». Им и решать», — сказал Крикунов «Чемпионату».

Ранее стало известно, что на заседании Совета директоров ХК СКА было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Романом Ротенбергом. Новым наставником клуба назначен Игорь Ларионов.

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