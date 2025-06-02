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Рыбин: уверен, что Ротенберг не останется без работы в КХЛ

Рыбин: уверен, что Ротенберг не останется без работы в КХЛ
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Бывший игрок КХЛ Максим Рыбин прокомментировал решение совета директоров СКА об отставке Романа Ротенберга.

«С удивлением узнал из прессы о том, что Роман Ротенберг покидает свой пост. Для меня очень неожиданно, поскольку всё было, скажем так, тихо и спокойно, и я знаю, что СКА готовился к подписанию новых трансферов с новыми игроками, и знаю, что команда хотела замахнуться на Кубок Гагарина. Уверен, что Роман Борисович не останется без работы в КХЛ, я думаю, в самом ближайшем будущем мы можем узнать о его новом клубе. Но и здесь, естественно, остается всё за боссами клуба. Они приняли такое решение, значит, мы с ним только можем согласиться», — сказал Рыбин «Чемпионату».

Ранее стало известно, что на заседании Совета директоров ХК СКА было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Романом Ротенбергом. Новым наставником клуба назначен Игорь Ларионов.

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