Коннор Браун вернулся в состав «Эдмонтона» перед финалом Кубка Стэнли с «Флоридой»

Нападающий Коннор Браун вернулся к тренировкам в составе «Эдмонтон Ойлерз» и сможет выйти на лёд в первой игре финала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

31-летний форвард «нефтяников» пропустил последние две игры финала Западной конференции с «Даллас Старз» после того, как во втором периоде третьего матча серии получил удар от защитника Александра Петровича.

Браун забил пять голов и сделал три результативные передачи в 14 встречах этого плей-офф. В регулярном чемпионате НХЛ – 2024/2025 он провёл все 82 матча и набрал 30 (13+17) очков.

Финальная серия Кубка Стэнли до четырёх побед стартует в ночь на 5 июня мск. Первая встреча пройдёт в Эдмонтоне и начнётся в 3:00 мск.