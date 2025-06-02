Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Терещенко объявил о завершении карьеры

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Сергей Терещенко объявил о завершении карьеры.

«Пришло время объявить о завершении моей игровой карьеры. Мне хотелось бы поблагодарить все клубы, в которых я играл. Я очень благодарен всему персоналу, докторам и тренерам, с кем мне довелось работать, без вас не было бы этого пути и моих достижений.

В особенности магнитогорский «Металлург», мою родную команду, которая меня воспитала и с которой я выиграл главные трофеи в своей карьере.

Также хочу поблагодарить всех партнёров по команде, годы проведённые вместе на льду и за его пределами — это был большой путь. Мне повезло делить лёд с мастерами хоккейного дела.

Спасибо болельщикам — за эмоции и поддержку, за атмосферу, которую вы создавали на матчах!» — написал Терещенко в своём аккаунте в соцсетях.

В КХЛ Терещенко выступал также за «Донбасс», «Салават Юлаев», «Трактор» и «Амур». Всего он провёл 566 матчей и набрал 103 (36+67) очка. В прошедшем сезоне 33‑летний защитник играл в ВХЛ за «Металлург» из Новокузнецка.