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Председатель Совета директоров СКА прокомментировал назначение Ларионова главным тренером

Председатель Совета директоров СКА прокомментировал назначение Ларионова главным тренером
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Председатель Совета директоров СКА Виталий Маркелов высказался о назначении на пост главного тренера клуба Игоря Ларионова.

«Что касается фигуры нового главного тренера команды, то Совет принял решение назначить на эту должность Игоря Николаевича Ларионова. Уверен, его уникальный и богатый опыт – как хоккеиста и как тренера – поможет СКА добиться максимальных результатов. Кроме того, Игорь Николаевич умеет развивать молодых игроков, что тоже является важным для нас фактором», — приводит слова Маркелова пресс-служба СКА.

Ранее стало известно, что на заседании Совета директоров ХК СКА было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Романом Ротенбергом.

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