Новый председатель Совета директоров СКА рассказал о планах по развитию клуба

Председатель Совета директоров СКА Виталий Маркелов ответил на вопросы о будущем клуба после смены руководящего состава.

«Сейчас главное – правильно воспользоваться возможностями, которые даёт межсезонье. В первую очередь наше внимание будет сконцентрировано на спортивной составляющей. В том числе на усилении команды.

На ближайших заседаниях Совета директоров будет утверждён бюджет СКА и приняты другие значимые для клуба решения. Рассчитываем, что они помогут обеспечить положительный результат в будущем сезоне. Нам предстоит большая работа. Отмечу также, что клуб будет по-прежнему большое внимание уделять не только главной команде, но и подготовке молодых игроков и развитию детского и юношеского хоккея. В рамках этой стратегии было принято решение возродить детский турнир по хоккею «Хоккейный Кубок Газпрома». Это поможет сохранить ту преемственность поколений, которая сформировалась в вертикали системы СКА в последнее время», — приводит слова Маркелова пресс-служба СКА.

Прежний Совет директоров СКА ушёл в отставку после неудачного сезона системы клуба.