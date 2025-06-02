33-летний форвард «Каролины» Йеспер Фаст объявил о завершении карьеры

Шведский нападающий «Каролины Харрикейнз» Йеспер Фаст объявил о завершении карьеры в 33-летнем возрасте.

«Я никогда не считал само собой разумеющейся привилегию играть в лучшей лиге мира. Благодарен всем товарищам по команде, тренерам, персоналу и болельщикам «Рейнджерс» и «Каролины», которые сделали моё время в НХЛ таким особенным, и моей семье за ​​всё, что они сделали, чтобы помочь мне достичь и воплотить в жизнь мою мечту, — приводит слова форварда пресс‑служба «Каролины».

Трудовой договор 33‑летнего шведа истекает 30 июня 2025 года. В НХЛ Фаст выступал за «Каролину» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Сезон-2024/2025 нападающий пропустил из-за травмы шеи, которую получил в конце сезона-2023/2024, после чего ему провели операцию. В общей сложности Фаст провёл в НХЛ 703 игры, забил 91 гол и сделал 157 результативных передач.