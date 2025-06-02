Пресс-служба «Сибири» признана лучшей в КХЛ в сезоне-2024/2025

Сегодня, 2 июня, в Москве прошёл семинар по маркетингу и коммуникациям для клубов КХЛ и МХЛ, на котором были названы лауреаты сезона. Приз за лучшую пресс-службу клуба КХЛ получила новосибирская «Сибирь». В МХЛ в аналогичной номинации лучшей стала пресс-служба «СКА-1946».

Победители в других номинациях:

Лучший интернет-сайт КХЛ: «Динамо» Москва;

Лучший интернет-сайт МХЛ: МХК «Спартак»;

Лучшее мобильное приложение: СКА;

Лучший видеопроект: «Трактор»;

Лучшая лицензионная программа: «Динамо» Минск;

Лучшая реализация проекта «Урок хоккея с КХЛ»: «Металлург»;

Лучший кейс по работе со зрителями в игровой день: «Динамо» Минск;

Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день: «Трактор».