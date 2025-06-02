«Будет волнительно». Форвард «Эдмонтона» Джефф Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джефф Скиннер поделился ожиданиями от участия в финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«Это будет волнительно. Это цель каждого сезона. У каждой команды одна и та же цель. Когда ты приближаешься так близко, ты хочешь показать себя с лучшей стороны», — приводит слова хоккеиста пресс-служба «Эдмонтона».

32-летний Скиннер в этом сезоне провёл свой первый матч в плей-офф НХЛ в карьере. Он вышел на лёд в первой встрече серии с «Лос-Анджелес Кингз» (5:6) в 1/8 финала Кубка Стэнли. После этого форвард не попадал в состав вплоть до последней игры полуфинальной серии с «Даллас Старз» (6:3), в которой отметился заброшенной шайбой.

Финальная серия Кубка Стэнли до четырёх побед стартует в ночь на 5 июня мск. Первая встреча пройдёт в Эдмонтоне и начнётся в 3:00 мск.