«Моя единственная цель сейчас — Кубок Стэнли». Форвард «Флориды» — о 10 голах в плей-офф

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт ответил на вопрос о своём лидерстве в споре лучших снайперов Кубка Стэнли. На счету форварда 10 заброшенных шайб.

«Я стараюсь не думать об этом. Моя единственная цель сейчас — выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.

Всего в этом сезоне 28-летний Беннетт провёл 93 матча (с учётом плей-офф) и набрал 67 (35+32) очков.

Финальная серия Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтон Ойлерз» стартует в ночь на 5 июня мск. Первая встреча пройдёт в Эдмонтоне и начнётся в 3:00 мск. Оба финалиста завершили свои полуфинальные серии в пяти матчах (4-1). «Пантерз» победили «Каролину Харрикейнз», «Ойлерз» выиграли серию у «Даллас Старз».