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«Приятно чувствовать себя хорошо в это время». Эвандер Кейн — о финале Кубка Стэнли

«Приятно чувствовать себя хорошо в это время». Эвандер Кейн — о финале Кубка Стэнли
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн поделился ожиданиями от участия в финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Приятно чувствовать себя хорошо в это время года. Очень рад начать в среду… и быть частью этого и не иметь никаких знаков вопроса по участию», — приводит слова хоккеиста пресс-служба «Эдмонтона».

33-летний Кейн во втором матче финальной серии прошлогоднего плей-офф НХЛ с «Флоридой» (3-4) получил травму мышц живота, вследствие чего пропустил почти год. Свою первую игру после травмы он провёл во второй встрече первого раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Лос-Анджелес Кингз» (2:6). Всего в текущем плей-офф он принял участие в 15 матчах и набрал 11 (5+6) очков.

Финальная серия Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтон Ойлерз» стартует в ночь на 5 июня мск. Первая встреча пройдёт в Эдмонтоне и начнётся в 3:00 мск.

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