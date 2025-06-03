«Приятно чувствовать себя хорошо в это время». Эвандер Кейн — о финале Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн поделился ожиданиями от участия в финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«Приятно чувствовать себя хорошо в это время года. Очень рад начать в среду… и быть частью этого и не иметь никаких знаков вопроса по участию», — приводит слова хоккеиста пресс-служба «Эдмонтона».

33-летний Кейн во втором матче финальной серии прошлогоднего плей-офф НХЛ с «Флоридой» (3-4) получил травму мышц живота, вследствие чего пропустил почти год. Свою первую игру после травмы он провёл во второй встрече первого раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Лос-Анджелес Кингз» (2:6). Всего в текущем плей-офф он принял участие в 15 матчах и набрал 11 (5+6) очков.

Финальная серия Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтон Ойлерз» стартует в ночь на 5 июня мск. Первая встреча пройдёт в Эдмонтоне и начнётся в 3:00 мск.