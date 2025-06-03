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Протас занял самое высокое место среди игроков «Вашингтона» в борьбе за приз «Селке Трофи»

Протас занял самое высокое место среди игроков «Вашингтона» в борьбе за приз «Селке Трофи»
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Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас занял самое высокое место среди игроков команды, которые претендовали на трофей «Фрэнк Дж. Селке Трофи» — награды, ежегодно вручаемой форварду, который лучше всех выглядел в оборонительных аспектах игры.

Также от «Вашингтона» на победу были номинированы Пьер-Люк Дюбуа и Ник Дауд. Протас в голосовании занял 22-е место. Дюбуа занял 23-ю строчку, а Дауд 36-ю.

Победителем голосования стал Финский нападающий и капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков.
Напомним, в минувшем сезоне регулярного чемпионата Протас провёл 76 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 36 результативных передач.

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