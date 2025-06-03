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«Вашингтон» подписал контракт с Гарином Бьорклундом на $ 775 тыс.

«Вашингтон» подписал контракт с Гарином Бьорклундом на $ 775 тыс.
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«Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с вратарём Гарином Бьорклундом двусторонний контракт сроком на один год, сообщается на официальном сайте клуба.

Среднегодовая зарплата по контракту составит $ 775 тыс. на уровне НХЛ и $ 110 тыс. долларов на уровне АХЛ.
В сезоне 2024/2025 он провёл 29 матчей за клуб «Саут Каролина» в Хоккейной лиге Восточного побережья. Бьорклунд занял второе место в лиге по коэффициенту надёжности и третье — по проценту отражённых бросков, Также он провёл два матча за «Херши Беарс» (АХЛ).

Бьорклунд был выбран «Вашингтоном» в 6-м раунде под общим 179-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

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