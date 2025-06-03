«Вашингтон» запустил продажу коллекционных миниатюр в честь рекорда Александра Овечкина

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» объявил о старте продаж ограниченной серии эксклюзивных коллекционных предметов, посвящённых легендарному рекорду российского капитана столичной команды Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

По информации источника, болельщикам предлагаются миниатюрные копии его рекордной 895-й шайбы, хоккейных ворот и ледового покрытия НХЛ в двух различных вариантах. Все миниатюры созданы из материалов, используемых в настоящих матчах НХЛ, а упаковка «ледовой» серии украшена позолотой, применённой для изготовления золотой клюшки, которую вручили Овечкину 10 апреля во время церемонии чествования его достижения.

Отмечается, что цены на миниатюры варьируются от 895 до 1499 $, но участники билетных программ «Вашингтона» могут воспользоваться ограниченной скидкой.

Напомним, в сезоне-2024/2025 регулярного чемпионата Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по головам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона на счету россиянина оказалось 897 голов в регулярных играх и 974, учитывая плей-офф. Рекордной стала именно 895-я шайба. «Вашингтон» выбыл во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Каролине Харрикейнз» со счётом 1-4.